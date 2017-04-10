"Крылья" готовятся к "Анжи" без Родича, но с Тарановым

"Крылья Советов" начали подготовку к матчу 23-го тура чемпионата России против "Анжи", сообщает официальный сайт клуба. В сегодняшней тренировке приняли участие все игроки основы, кроме травмированного защитника Милана Родича. Зато вернулся в строй капитан команды Иван Таранов. Игроки были разделены на две группы - футболисты, принимавшие участие в матче с "Амкаром" (2:2) и те, кто остался в запасе, получили разную нагрузку.

В пятницу "Крылья" чартерным рейсом отправятся в Махачкалу, игра состоится 15 апреля.