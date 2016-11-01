"Крылья" готовы судиться с Веркаутереном, если его не устроит компенсация

Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков подчеркнул, что клуб готов судиться с бывшим главным тренером клуба Франком Веркаутереном. Вчера после поражения от "Оренбурга" (0:1) в матче 12-го тура чемпионата России бельгиец был отправлен в отставку. В интервью "СЭ" специалист подчеркнул, что должен связаться с адвокатами.
- Должны ли мы ему компенсацию? Миллионов точно не будет, - цитирует ТАСС Шашкова. - У нас в договоре с ним прописаны обязанности с обеих сторон, так что мы имеем право разорвать контракт. Если он будет с чем-то не согласен, готовы и судиться, но пока мы с ним не встречались, надо еще все обговорить.
Веркаутерен возглавил самарский клуб летом 2014 года и сразу вернул его в премьер-лигу, заняв первое место в ФНЛ. В сезоне-2015/16 волжане финишировали на девятой строчке, что стало лучшим результатом с 2008 года. По информации "СЭ", главным претендентом на пост наставника команды является Александр Бородюк.
Андрей Палыч 1979
Да уж,это не Рио-де-Жанейро!Это нораздо хуже!
11:33
mikeV
Вот и обговори сначала, а потом уже заявления на прессу делай. Что ж за дурни у нас всем руководят, сначала делают, потом говорят, и уже после думают
11:14
SIZ170
прописывайте всё в контрактах..... достойно команда выступает, получи бонус-премиальные , а если плохо, то ещё и должен за *упущенные возможности*, тогда ещё рад бесплатно уйти будет))))
11:10
S.U.B.A.
Не могут в Рашке по нормальному с человеком расстаться!
11:09
grinvich82
по честному должен был сам уйти если бы реально переживал за команду, игры вообще нет игроки мучаются на поле, пустой металлург, больно смотреть
11:08
grinvich82
по честному человек должен сам был в отставку подать, команда тонет, игроки мучаются от такого футбола... если бы реально за неё переживал. пустой металлург, когда такое было, больно смотреть
11:05
честный человечишко
Вот и пара "Арсеналу" нашлась. Если "Урал", конечно, не прыгнет ниже метрополитена...
10:58
Эрмин
Вот Бородюк-то вас и утопит в ФНЛ.Будете с Ладой из Тольятти в одной зоне.
10:44
6_Lesni4ij
Как-то нехорошо с ним поступили, по-предательски немного... Но у нас в РФПЛ редко бывает по другому.
10:39
Bred38
Почему нельзя нормально расстаться...)))???
10:39