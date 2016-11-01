"Крылья" готовы судиться с Веркаутереном, если его не устроит компенсация

Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков подчеркнул, что клуб готов судиться с бывшим главным тренером клуба Франком Веркаутереном. Вчера после поражения от "Оренбурга" (0:1) в матче 12-го тура чемпионата России бельгиец был отправлен в отставку. В интервью "СЭ" специалист подчеркнул, что должен связаться с адвокатами.

- Должны ли мы ему компенсацию? Миллионов точно не будет, - цитирует ТАСС Шашкова. - У нас в договоре с ним прописаны обязанности с обеих сторон, так что мы имеем право разорвать контракт. Если он будет с чем-то не согласен, готовы и судиться, но пока мы с ним не встречались, надо еще все обговорить.

Веркаутерен возглавил самарский клуб летом 2014 года и сразу вернул его в премьер-лигу, заняв первое место в ФНЛ. В сезоне-2015/16 волжане финишировали на девятой строчке, что стало лучшим результатом с 2008 года. По информации "СЭ", главным претендентом на пост наставника команды является Александр Бородюк.