10:28 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Крылья" готовы судиться с Веркаутереном, если его не устроит компенсация

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Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков подчеркнул, что клуб готов судиться с бывшим главным тренером клуба Франком Веркаутереном. Вчера после поражения от "Оренбурга" (0:1) в матче 12-го тура чемпионата России бельгиец был отправлен в отставку. В интервью "СЭ" специалист подчеркнул, что должен связаться с адвокатами.

- Должны ли мы ему компенсацию? Миллионов точно не будет, - цитирует ТАСС Шашкова. - У нас в договоре с ним прописаны обязанности с обеих сторон, так что мы имеем право разорвать контракт. Если он будет с чем-то не согласен, готовы и судиться, но пока мы с ним не встречались, надо еще все обговорить.

Веркаутерен  возглавил самарский клуб летом 2014 года и сразу вернул его в премьер-лигу, заняв первое место в ФНЛ. В сезоне-2015/16 волжане финишировали на девятой строчке, что стало лучшим результатом с 2008 года. По информации "СЭ", главным претендентом на пост наставника команды является Александр Бородюк.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3749737

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КОММЕНТАРИИ (10)
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Андрей Палыч 1979

Да уж,это не Рио-де-Жанейро!Это нораздо хуже!

11:33

mikeV

Вот и обговори сначала, а потом уже заявления на прессу делай. Что ж за дурни у нас всем руководят, сначала делают, потом говорят, и уже после думают

11:14

SIZ170

прописывайте всё в контрактах..... достойно команда выступает, получи бонус-премиальные , а если плохо, то ещё и должен за *упущенные возможности*, тогда ещё рад бесплатно уйти будет))))

11:10

S.U.B.A.

Не могут в Рашке по нормальному с человеком расстаться!

11:09

grinvich82

по честному должен был сам уйти если бы реально переживал за команду, игры вообще нет игроки мучаются на поле, пустой металлург, больно смотреть

11:08

grinvich82

по честному человек должен сам был в отставку подать, команда тонет, игроки мучаются от такого футбола... если бы реально за неё переживал. пустой металлург, когда такое было, больно смотреть

11:05

честный человечишко

Вот и пара "Арсеналу" нашлась. Если "Урал", конечно, не прыгнет ниже метрополитена...

10:58

Эрмин

Вот Бородюк-то вас и утопит в ФНЛ.Будете с Ладой из Тольятти в одной зоне.

10:44

6_Lesni4ij

Как-то нехорошо с ним поступили, по-предательски немного... Но у нас в РФПЛ редко бывает по другому.

10:39

Bred38

Почему нельзя нормально расстаться...)))???

10:39

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