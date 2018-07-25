Крыховяк заверил, что будет говорить по-русски через пару месяцев

Новичок "Локомотива" Гжегож Крыховяк ответил польскому журналисту Метеушу Бореку, когда начнет говорить на русском языке.



Железнодорожники арендовали 28-летнего игрока на один сезон с правом выкупа.

- Говоришь по-русски немножко?

- Пока нет, но это вопрос пары месяцев, - ответил Крыховяк в Твиттере.

В минувшем сезоне Крыховяк выступал на правах аренды за "Вест Бромвич". В составе английского клуба он провел 31 матч и отметился 2 результативными передачами.

Крыховяк в "Локо": супертрансфер чемпиона //

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