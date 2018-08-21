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Крыховяк уже выражается на русском языке


Польский новичок "Локомотива" Гжегож Крыховяк​ в Инстаграме прокомментировал автографсессию с болельщиками. Мероприятие прошло накануне в павильоне нового технического спонсора железнодорожников, открытого в торговом центре у Киевского вокзала в Москве.

- Привет "Локо", - написал Крыховяк на русском языке, добавив фотографию с одним из поклонников клуба. 

 

привет Локо 🚂⚽️ Good time with fans 📸 #lokomotiv #loko

Публикация от Grzegorz Krychowiak (@grzegorz.krychowiak) 21 Авг 2018 в 8:41 PDT

 

"Локомотив" объявил об аренде 28-летнего игрока 24 июля. 19 августа гол Крыховяка принес железнодорожникам победу над "Крыльями Советов" (1:0) в четвертом туре российской премьер-лиги.

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