Крыховяк уже выражается на русском языке

Польский новичок "Локомотива" Гжегож Крыховяк​ в Инстаграме прокомментировал автографсессию с болельщиками. Мероприятие прошло накануне в павильоне нового технического спонсора железнодорожников, открытого в торговом центре у Киевского вокзала в Москве.

- Привет "Локо", - написал Крыховяк на русском языке, добавив фотографию с одним из поклонников клуба.

"Локомотив" объявил об аренде 28-летнего игрока 24 июля. 19 августа гол Крыховяка принес железнодорожникам победу над "Крыльями Советов" (1:0) в четвертом туре российской премьер-лиги.