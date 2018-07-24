Полузащитник "ПСЖ" Гжегож Крыховяк стал игроком "Локомотива". Арендное соглашение с 28-летним поляком рассчитано до конца следующего сезона.
⚡ Официально: Гжегож Крыховяк – игрок московского "Локомотива"!– ФК Локомотив (@fclokomotiv) 24 июля 2018 г.
Полузащитник проведет следующий сезон в нашей команде на правах аренды.
Добро пожаловать в "Локо", @GrzegKrychowiak! https://t.co/wgyCmNA1ev pic.twitter.com/Eo24BhRPeA
В минувшем сезоне Крыховяк выступал на правах аренды за "Вест Бромвич". В составе английского клуба он провел 31 матч и отметился 2 результативными передачами.