16:33 | Футбол — РПЛ

Крыховяк стал игроком "Локомотива"


Полузащитник "ПСЖ"  Гжегож Крыховяк стал игроком "Локомотива". Арендное соглашение с 28-летним поляком рассчитано до конца следующего сезона.

В минувшем сезоне Крыховяк выступал на правах аренды за "Вест Бромвич". В составе английского клуба он провел 31 матч и отметился 2 результативными передачами. 

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