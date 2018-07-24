Полузащитник "ПСЖ" Гжегож Крыховяк стал игроком "Локомотива". Арендное соглашение с 28-летним поляком рассчитано до конца следующего сезона.

⚡ Официально: Гжегож Крыховяк – игрок московского "Локомотива"!

Полузащитник проведет следующий сезон в нашей команде на правах аренды.

Добро пожаловать в "Локо", @GrzegKrychowiak! https://t.co/wgyCmNA1ev pic.twitter.com/Eo24BhRPeA – ФК Локомотив (@fclokomotiv) 24 июля 2018 г.

В минувшем сезоне Крыховяк выступал на правах аренды за "Вест Бромвич". В составе английского клуба он провел 31 матч и отметился 2 результативными передачами.

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