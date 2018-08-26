Крыховяк: "Можем с оптимизмом смотреть в будущее. Наша цель – чемпионство"

Полузащитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк после матча пятого тура РПЛ с "Анжи" (2:1) уверен, что команда встала на правильный путь и движется к чемпионству.



- Во втором тайме играли неплохо, создали много моментов. Впервые с начала сезона показали такой качественный футбол.



- Ваш друг Мачей Рыбус забил. Казалось, вы были даже довольнее его.



- Конечно. Забивать – всегда приятно. Всей команде. Но главное, что мы победили и одержали вторую победу. Теперь все будет намного лучше.



- Юрий Семин сказал, что у любой команды бывают проблемы в атаке. Даже у "Барселоны". Сейчас сложности в нападении для "Локо" – уже в прошлом?



- Во втором тайме мы доказали, что умеем забивать. Встали на правильный путь. Хотя ещё надо много работать. Но можно с оптимизмом смотреть в будущее.



- Насколько? Вы считаете, что "Локомотив" может выиграть чемпионат во второй раз подряд?



- Мы будем бороться. Это наша цель на сезон. (Ярослав СУСОВ)