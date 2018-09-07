Крыховяк – лучший игрок "Локомотива" в августе

"Локомотив" в Твиттере сообщил, что лучшим игроком команды по версии болельщиков в августе был назван полузащитник Гжегож Крыховяк. За польского хавбека, который был арендован у "ПСЖ", проголосовали 6813 болельщиков (59,9 процента респондентов).

"В августе Гриша провел пять матчей, забил гол в Самаре, сделал голевую передачу Федору Смолову в матче с "Анжи" и заработал пенальти с "Краснодаром" на выезде", – отмечается в сообщении железнодорожников.

На втором месте расположился вратарь Гильерме (3390 голосов, 29,8 процента опрошенных). Тройку лучших замкнул защитник Соломон Кверквелия (522, 4,5). В топ-5 также вошли Мачей Рыбус (332, 2,9) и Ведран Чорлука (317, 2,7), расположившиеся на четвертой и пятой строчках соответственно.

Всего в голосовании приняли участие 11 374 человека.