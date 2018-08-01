Крыховяк готовится к матчу со "Спартаком" в общей группе "Локомотива"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин перед матчем 2-го тура Российской премьер-лиги со "Спартаком" рассказал, сможет ли сыграть новичок команды Гжегош Крыховяк.

- Сезон начинается сложно. Большая группа футболистов совсем недавно вышла из отпуска и присоединилась к команде в последние дни сборов, - цитирует слова Семина клубная пресс-служба. - Состояние у игроков разное.

После Суперкубка был сложной календарь. Что касается Крыховяка, он работал по индивидуальной программе, а сейчас в общей группе готовится к игре со "Спартаком". Травмированных у нас нет.



- Как прокомментируете трансферы Крыховяка и Хеведеса?



- Комментировать будем, когда они выйдут на поле и сыграют.

Матч "Локомотив" - "Спартак" пройдет 4 августа в 19.00 на стадионе "РЖД Арена".

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