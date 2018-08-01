Крыховяк дал обещание выучить русский язык. Очень скоро

Новичок "Локомотива" Гжегож Крыховяк в интервью "СЭ" сказал, что рассчитывает вновь обыграть "Зенит", как и в 2015 году в составе "Севильи". Также польский хавбек, арендованный чемпионом России у "ПСЖ", поделился впечатлениями от адаптации на новом месте.

– Что знали о России до перехода в "Локо"?

– Играл на чемпионате мира, а также против "Зенита" в Лиге Европы в 2015-м. Тогда мы победили ("Севилья" обыграла петербургскую команду в ¼ финала – 2:1, 2:2. – Прим. "СЭ"). Надеюсь, в этом году произойдет то же самое.

– Кто в "Локомотиве" помогает осваиваться?

– Мачей Рыбус. Я очень хорошо его знаю по выступлениям за сборную. Он мне много чего рассказывает, ведь знает русский. Сейчас из-за языкового барьера мне чуть сложней адаптироваться. Но я выучу русский. Очень скоро. Не переживайте. В "Локомотиве" мы все говорим на языке футбола и прекрасно друг друга понимаем. (Ярослав СУСОВ)

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