"Крузейру" может арендовать у "Спартака" Рошу

"Крузейру" хочет арендовать нападающего "Спартака" Педро Рошу​, утверждает UOL. Инициатором трансфера выступает вице-президент бразильского клуба. Главный тренер одобрил подписание 23-летнего бразильца.

"Мы ждем ответа от "Спартака", есть ли возможность осуществления аренды", – отметил агент игрока Хэмилтон Бернард.

Роша в 2017 году перешел в "Спартак", подписав контракт до 2022 года. В прошлом сезоне он сыграл в 11 матчах, забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.

Агент Роши: "Педро хочет играть в "Спартаке", но интерес из Европы и Бразилии есть" //

СМИ: Педро Роша хочет покинуть "Спартак"