18:34 | Футбол — РПЛ

Крутой торт "Зенита" для Маркизио

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"Зенит" в своем Твиттере опубликовал фотографию торта, посвященного переходу полузащитника Клаудио Маркизио. 32-летний итальянец присоединился к сине-бело-голубым 3 сентября, подписав 2-летний контракт.

Кондитерское изделие выполнено в виде футбольного мяча с номером 10, под которым Маркизио выступает в "Зените", а также бутсы с логотипом петербургского клуба. 

Маркизио вышел на замену в матче 7-го тура РПЛ против "Оренбурга" (2:1) и провел на поле 19 минут.

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