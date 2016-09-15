16:26 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Крупная нефтяная компания окажет спонсорскую поддержку тульскому "Арсеналу"

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Нефтяная компания "Роснефть" окажет спонсорскую поддержку тульскому "Арсеналу". Добавим, что "Роснефть" также является спонсором хоккейного ЦСКА.

- С целью развития регионального спорта компания "Роснефть" окажет поддержку футбольному клубу "Арсенал". Детали данного сотрудничества будут закреплены в отдельном спонсорском соглашении, которое планируется подписать позднее, - говорится в сообщении пресс-службы "Роснефти".

 

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КОММЕНТАРИИ (3)
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П_о_в_а_р

И это хорошо. Припозднились малёха, на полмесяца всего, правда... Зенит вот отскочил.(( Ну зимой тада укрепимся, на госбалишко, и реванш... не менее суровый.

17:23

shpasic

или как Аэрофлот для Манчестер Юнайтед, например.

16:53

баламошка

Молодцы, своим оказывают, а не как некоторые - десятки миллионов евро на немецкое шальке.

16:35

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