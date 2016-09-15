Крупная нефтяная компания окажет спонсорскую поддержку тульскому "Арсеналу"

Нефтяная компания "Роснефть" окажет спонсорскую поддержку тульскому "Арсеналу". Добавим, что "Роснефть" также является спонсором хоккейного ЦСКА.

- С целью развития регионального спорта компания "Роснефть" окажет поддержку футбольному клубу "Арсенал". Детали данного сотрудничества будут закреплены в отдельном спонсорском соглашении, которое планируется подписать позднее, - говорится в сообщении пресс-службы "Роснефти".