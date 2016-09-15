Крупная нефтяная компания окажет спонсорскую поддержку тульскому "Арсеналу"

Нефтяная компания "Роснефть" окажет спонсорскую поддержку тульскому "Арсеналу". Добавим, что "Роснефть" также является спонсором хоккейного ЦСКА.
- С целью развития регионального спорта компания "Роснефть" окажет поддержку футбольному клубу "Арсенал". Детали данного сотрудничества будут закреплены в отдельном спонсорском соглашении, которое планируется подписать позднее, - говорится в сообщении пресс-службы "Роснефти".
П_о_в_а_р
И это хорошо. Припозднились малёха, на полмесяца всего, правда... Зенит вот отскочил.(( Ну зимой тада укрепимся, на госбалишко, и реванш... не менее суровый.
17:23
shpasic
или как Аэрофлот для Манчестер Юнайтед, например.
16:53
баламошка
Молодцы, своим оказывают, а не как некоторые - десятки миллионов евро на немецкое шальке.
16:35