Кротова увезли в больницу на скорой. Томаров рассказал о травмах игроков "Уфы"

Главный тренер "Уфы" Сергей Томаров после матча 10-го тура РПЛ против "Арсенала" (1:1) признался, что его команда недовольна ничьей.

- Установка на второй тайм была такая: гнуть свою линию, убегать в быстрые атаки и забить еще, - сказал Томаров в эфире канала "Матч Премьер". - Понимали, что "Арсенал" пойдет вперед. Учитывая ситуацию в начале чемпионата, хорошо, что сейчас набираем очки. Но глядя на турнирную таблицу, понимаем, что теперь нам нужны только победы. Сегодня мы недовольны результатом, хотели победить.

Травмы игроков? Кротова увезли в больницу на скорой. У Сысуева, думаю, несерьезная травма - будет готов к следующему матчу.

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