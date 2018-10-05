21:45 | Футбол — РПЛ

Кротова увезли в больницу на скорой. Томаров рассказал о травмах игроков "Уфы"

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Главный тренер "Уфы"  Сергей Томаров после матча 10-го тура РПЛ против "Арсенала" (1:1) признался, что его команда недовольна ничьей.

- Установка на второй тайм была такая: гнуть свою линию, убегать в быстрые атаки и забить еще, - сказал Томаров в эфире канала "Матч Премьер". - Понимали, что "Арсенал" пойдет вперед. Учитывая ситуацию в начале чемпионата, хорошо, что сейчас набираем очки. Но глядя на турнирную таблицу, понимаем, что теперь нам нужны только победы. Сегодня мы недовольны результатом, хотели победить. 

Травмы игроков? Кротова увезли в больницу на скорой. У Сысуева, думаю, несерьезная травма - будет готов к следующему матчу. 

Арсенал Т - Уфа

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