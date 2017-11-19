Кротов, Сысуев - в атаке "Уфы" на матч против "Урала"

Стали известны стартовые составы "Уфы" и "Урала" на матч 17-го тура чемпионата России. В атаке у хозяев сыграют Дмитрий Сысуев и Вячеслав Кротов, у гостей - Владимир Ильин и Эрик Бикфалви.

Полностью составы команд выглядят следующим образом:

"Уфа": Беленов - Йокич, Аликин, Никитин, Тумасян, Живоглядов - Салатич, Пауревич, Стоцкий - Кротов, Сысуев.

Запасные: Шелия, Карп, Табидзе, Зубарев, Засеев, Сафрониди, Обляков, Сухов, Фатаи, Абдулавов.

"Урал": Годзюр - Данцев, Балажиц, Ароян - Дмитриев, Евсеев, Емельянов, Чантурия, Кулаков - Ильин, Бикфалви.

Запасные: Арапов, Жариков, Динга, Меркулов, Чернов, Фидлер, Щербаков, Портнягин, Манучарян.

Напомним, матч "Уфа" - "Урал" состоится сегодня и начнется в 11.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.