Кротов поедет в "Спартак". Поздравление "Уфы" с новым годом

Твиттер "Уфы" опубликовал шуточное видео-поздравление с новым годом для своих подписчиков. Главным героями стали игроки башкирского клуба и тренер Дмитрий Кириченко. Футболисты исполнили роль Дедов Морозов.
41-летний российский специалист поручил нескольким футболистам своей команды поздравить клубы РПЛ с новым годом. В "Спартак" отправился нападающий Вячеслав Кротов. Защитники Кэтэлин Карп в "Ростов", Данил Круговой в "Зенит", а Игорь Дивеев посетит "Арсенал".
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Футбольный клуб "Уфа" поздравляет всех наших болельщиков, всю Россию и все команды российской Премьер-Лиги с наступающим 2019-м годом! Желаем крепкого здоровья, семейного уюта и, конечно, только радостных эмоций в новом году! pic.twitter.com/VVbxGrZNCf– ФК УФА (@UfaFc) 27 декабря 2018 г.