Кротов поедет в "Спартак". Поздравление "Уфы" с новым годом

Твиттер "Уфы" опубликовал шуточное видео-поздравление с новым годом для своих подписчиков. Главным героями стали игроки башкирского клуба и тренер Дмитрий Кириченко. Футболисты исполнили роль Дедов Морозов.

41-летний российский специалист поручил нескольким футболистам своей команды поздравить клубы РПЛ с новым годом. В "Спартак" отправился нападающий Вячеслав Кротов. Защитники Кэтэлин Карп в "Ростов", Данил Круговой в "Зенит", а Игорь Дивеев посетит "Арсенал"​.

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