Кристоффер Олссон: "Когда девушка узнала о переезде в Россию, сразу сказала: "Нет"

Полузащитник сборной Швеции Кристоффер Олссон, подписавший с "Краснодаром" контракт до 2023 года, рассказал про свое решение о переезде в Россию.

– О "Краснодаре" я знал не так много. Знал, что это серьезный клуб, где играет Классон, а ранее Гранквист, – сказал Олссон в интервью клубному телевидению. – О России знал еще меньше. Знал, что в этой стране здорово играют в хоккей. Вот и все мои сведения о России. Когда моя девушка узнала, что я переезжаю в Россию, сразу сказала: "Нет". Она хотела остаться в Швеции.

Родители и родственники отнеслись к этой идее в целом позитивно. Поддержали меня в моем выборе, и я им за это благодарен. В России подготовка к сезону сложнее, чем в Швеции или Дании, но похоже на то, что мы делали в "Арсенале".