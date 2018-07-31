Кристиян Бистрович: "Жаль, что сборные Хорватии и России встретились в четвертьфинале ЧМ-2018, а не в финале"

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович в интервью "Известиям" рассказал, что следил за выступлениями сборных России и Хорватии​ на чемпионате мира-2018. По его мнению, хорваты провели достойный турнир, несмотря на 4 пропущенных мяча в финале.

– Меньше месяца назад в России завершился чемпионат мира. Следили за этим турниром?

– Да, конечно. Особенно за выступлениями Хорватии и России. Трудно было смотреть четвертьфинальный матч, когда две эти команды встретились друг с другом. Обе сборные выглядели здорово, но я, конечно, был рад победе своей команды. Жаль, что наши сборные встретились в четвертьфинале, а не в финале. А вообще Хорватия провела очень достойный турнир – горжусь своей страной.

– А что думаете о финальной игре ЧМ? Почему сборной Хорватии не удалось навязать реальную борьбу французам?

– Нашей сборной было очень тяжело играть против Франции после трех матчей подряд с дополнительным временем. Если сложить все игры плей-офф, получится, что мы сыграли фактически на матч больше, чем французы. В финале Хорватия пропустила четыре гола, но это не говорит о том, что разница в классе столь велика. Просто Франция очень хорошо реализовывала свои моменты.