Кристиян Бистрович: "Вызывает восхищение то, как Гончаренко выстраивает работу в ЦСКА"

Хорватский полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович рассказал в интервью пресс-службе армейцев о том, как проходит зимний сбор. Напомним, что в ЦСКА он появился в январе 2018 года.

– Что у вас и у ребят с физикой?

– Думаю, к концу первого сбора мы уже выйдем на достаточно высокий уровень готовности. Дальше, насколько я понимаю, будет больше тактических упражнений, что тоже очень важно. Нам нужно вытерпеть этот сбор и, возможно, несколько дней следующего.

– Вы появились в команде ровно год назад – приехали сюда, в Кампоамор никому не известным хорватским тинейджером. А в декабре отыграли 90 минут на "Сантьяго Бернабеу", где армейцы разгромили "Реал" – 3:0…

– Вспоминаю себя тогдашнего и понимаю, что я действительно не имел ни малейшего представления о том, как пойдут дела (улыбается). Все было в диковинку, сам переезд в другую страну оказался очень серьезным шагом, участие в первых сборах тоже далось непросто. Сейчас я приехал в Кампоамор уже с другими чувствами – мне здесь комфортно на все сто, я освоился в команде, мне очень нравится Москва. Для меня огромное удовольствие выступать за ЦСКА.

– Как думаете, сильно ли выросли как футболист за этот год?

– Оценку должен давать наш главный тренер, но сам я чувствую, что мне удалось прибавить во всех аспектах игры. Да, на два с половиной месяца я выбыл из-за травмы, но в этот непростой период продолжал работать, поэтому вернулся, не растеряв формы – кондиции были примерно такими же, как и до повреждения. В ходе отпуска я тоже много тренировался, выполнял упражнения на прооперированный голеностоп, сейчас это мне помогает. Настроен двигаться только вперед и верю в то, что все будет хорошо.

– Как оцените первый год работы с Виктором Гончаренко?

– Тренер очень помогает и мне, и всем нашим ребятам. Это замечательный специалист, который к каждому найдет нужный подход, у него отличные отношения со всеми игроками. Он все время общается с нами – и со всеми вместе, и индивидуально. Хочет, чтобы мы постоянно совершенствовались. Все мы знаем, что тренер верит в каждого из нас – это важная деталь для любого футболиста. Ну и, конечно, то, как он выстраивает работу во всем, начиная с тактики и заканчивая какими-то незначительными техническими нюансами, заслуживает только восхищения.