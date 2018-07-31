Кристиян Бистрович: "Вариант с "Монако" – лучший для Головина"

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович в интервью "Известиям" отметил, что верит в успех Александра Головина в "Монако". По мнению хорвата, "монегаски" - хороший вариант для россиянина.

– Совсем недавно ЦСКА покинул Александр Головин, который перебрался в "Монако". Что думаете о его шансах закрепиться в этом клубе?

– Головин – великолепный игрок. Он был одним из лучших футболистов чемпионата России, несмотря на свой молодой возраст демонстрировал великолепную игру. Очень здорово проявил себя на чемпионате мира и в целом по ходу сезона. Думаю, у него должно все получиться и в "Монако". Надеюсь, там он также сумеет продемонстрировать свои лучшие качества.

– Говорят, он сделал выбор в пользу "Монако", несмотря на предложения от более солидных клубов, таких как "Челси" и "Ювентус". Насколько это правильный выбор?

– Думаю, он сделал абсолютно правильный выбор, перейдя в "Монако". Уверен, что в этом клубе он будет стабильно получать игровую практику и сможет прогрессировать, еще больше развивать свои навыки. Возможно, если бы он оказался, скажем, в "Челси", могли бы последовать аренды или что-то подобное. Поэтому вариант с "Монако" – лучший для Головина.