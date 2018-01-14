Кристиян Бистрович: "В ЦСКА буду выступать под седьмым номером, который был у Тошича"

Новичок ЦСКА Кристиян Бистрович в интервью "СЭ" рассказал о том, что он следил за армейцами, выступая в Хорватии за "Славен Белупо". По его словам, он знал всех футболистов еще до перехода в российский клуб.

– Вы очень тепло отзываетесь о ЦСКА, называете игроков звездами, а сам клуб – топовым. Вы много знали о команде до перехода?

– Я следил за ЦСКА. У клуба большая история, команда много раз становилась чемпионом страны. Знаю, что армейцы выиграли Лигу Европы в 2005 году (тогда турнир назывался Кубок УЕФА –Прим. "СЭ"). И это не говоря о множестве Кубков России. Я даже знал всех игроков поименно. Так что для меня ЦСКА – топ-клуб.

– Значит, знаете, кто главный соперник ЦСКА в чемпионате?

– Конечно, "Спартак"!

– Летом вы как раз играли против них на сборе и даже отдали голевой пас.

– Теперь постараюсь повторить этот трюк в чемпионате России, чтобы болельщики ЦСКА меня полюбили!

– Фанаты армейцев до сих пор любят вашего соотечественника, Ивицу Олич. Хотели бы повторить его путь в команде?

– Олич – кумир не только для болельщиков ЦСКА, но и для все нашей страны. Он настоящая легенда хорватского футбола. Для всех молодых футболистов Ивица является идолом, которому все хотят подражать. Я не исключение.

– Уже решили, под каким номером будете выступать в ЦСКА?

– Под седьмым номером, который был у Зорана Тошича. (Павел ГУРЕВИЧ)