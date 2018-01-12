Кристиян Бистрович: "Стать частью ЦСКА – большая честь"

Новичок ЦСКА полузащитник Кристиян Бистрович заявил, что в составе армейцев намерен продемонстрировать весь свой потенциал. 19-летний футболист отметил, что уже следил за командой в детстве, когда ЦСКА играл в его родном городе.

– Это великий день для меня, – цитирует сайт ЦСКА Бистровича. – Стать частью такого клуба – большая честь и отличная возможность показать все, на что я способен. Настраиваюсь на предстоящую работу очень серьезно, хочу продемонстрировать весь свой потенциал.

Я родился в хорватском городе Копривница, какое-то время назад ЦСКА играл там с моим родным клубом, "Славеном Белупо". Тогда я был еще маленьким мальчиком, смотрел на армейских игроков как на суперзвезд и даже не мечтал однажды оказаться в этом клубе. Прекрасно знаю и о том, что одним из легендарных игроков для ЦСКА является мой соотечественник Ивица Олич. Надеюсь тоже оставить заметный след в истории своей новой команды.