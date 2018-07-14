Кристиян Бистрович - о сборах ЦСКА: "Очень тяжелые тренировки"

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович признался, что тренировки на сборах являются очень тяжелыми. Он также надеется, что команда будет хорошо готова к новому сезону.

- Всё это время у нас были очень тяжёлые тренировки, - цитирует Бистровича официальный сайт армейцев. - Ребята устают, но это нормально: на этой стадии работы так и должно быть. Думаю, мы будем готовы к сезону очень хорошо. Пока нет побед в товарищеских матчах? Соперники на этот раз сильнее, чем были на зимних сборах. Результаты спаррингов не так важны, гораздо существеннее — как мы взаимодействуем на поле, ведь команда у нас серьезно обновилась.

Завтра ЦСКА проведет контрольный матч с "Бешикташем".

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