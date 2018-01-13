Кристиян Бистрович: "Мои идолы - это Модрич, Ракитич, Иньеста и Олич"

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович рад подписанию контракта с армейцами. По словам хавбека, ранее выступавшего за "Славен Белупо", он хорошо начинает атаки и завершает их.

– Я из города Копривница, - цитирует пресс-служба ЦСКА Бистровича. - Несколько лет назад ЦСКА играл с моим родным клубом, но тогда я был совсем маленьким и смотрел на игроков армейцев как на больших звёзд. Даже не мечтал когда-то оказаться в таком клубе, но это свершилось!

– Расскажите о своих сильных сторонах. Вы играете центрального полузащитника, может, есть другие предпочитаемые позиции?

– Все, что касается центра поля – это мое. Могу сыграть на любой позиции в полузащите. У меня хорошо развиты навыки плеймейкера, я хорошо начинаю атаки, умею их завершать, у меня хороший удар.

– Тренеры не исключают, что уже в этом сезоне вы сможете получать игровое время в первой команде. Как далеко простираются твои собственные амбиции?

– Сначала мне потребуется небольшая адаптация, но как только она останется позади, я смогу на 100 процентов показывать свой потенциал, помогать команде и развиваться дальше.

– Расскажите, кто ваши футбольные кумиры?

– Мои идолы – это Лука Модрич, Иван Ракитич и Андрес Иньеста. Стараюсь им подражать. И, конечно, Ивица Олич – он легенда ЦСКА и хорватского футбола.

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