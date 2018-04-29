Кристиян Бистрович: "Локомотив" еще может потерять очки"

Хорватский полузащитник армейцев Кристиян Бистрович после нулевой ничьей в Санкт-Петербурге отметил, что ЦСКА еще не потерял шансы на чемпионство. Он отметил, что по ходу игры с "Зенитом" команда меняла схему.

– Во втором тайме ЦСКА заиграл активнее, чем в первом. Что сказал Гончаренко в перерыве?

– Мы немного изменили расстановку на поле, постарались действовать агрессивнее. Проблема была в том, что у нас вскоре стало четыре желтых карточки, а ритм игры возрос.

– Как вы считаете, после этого результата у ЦСКА остались шансы на чемпионство?

– У нас все еще есть две игры впереди – мы обязаны выиграть их, а там посмотрим.

– Считаете, "Локо" может потерять очки?

– Все возможно. У них две гостевые игры плюс встреча с "Зенитом" – им будет непросто. (Егор БЫЧКОВ)