Кристиян Бистрович: "Команда очень серьезно обновилась, но в ЦСКА осталось немало опытных футболистов"

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович в интервью "Известиям" признал, что победа в Суперкубке России против "Локомотива" после обновления состава особенно приятна. Также он добавил, что новые лидеры определятся по ходу сезона.

– ЦСКА заметно обновился этим летом – теперь это самая молодая команда РПЛ…

– Да, мы строим новую команду, все очень изменилось за лето. Многие ребята покинули состав, появились новые футболисты. Поэтому выиграть Суперкубок в такой ситуации было особенно приятно.

– Кто является новым лидером ЦСКА после ухода ведущих игроков?

– Сейчас трудно делать такие выводы. Команда очень серьезно обновилась, но в ЦСКА осталось немало опытных футболистов, которые давно играют за клуб. Думаю, все станет ясно по ходу сезона.