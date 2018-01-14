Кристиян Бистрович: "До лета планирую выучить русский язык"

Новичок ЦСКА Кристиян Бистрович в интервью "СЭ" рассказал о том, что он готов к тяжелой работе и конкуренции за место в стартовом составе. По его словам, он планирует начать изучение русского языка.

– Среди ваших конкурентов будут такие опытные игроки, как Натхо, Вернблум, Дзагоев, Головин. Когда принимали решение о переходе, понимали, что сходу будет тяжело пробиться в основной состав?

– Я прекрасно это знаю. Морально готовился к той тяжелой, упорной работе, которая мне предстоит. Но я готов показать свой максимум, готов полностью выкладываться на каждой тренировке.

– На сегодняшний день есть уверенность, что сможете кого-нибудь из конкурентов вытеснить из основы?

– Все зависит от того, как быстро смогу адаптироваться. Это ключевое на данный момент. Чем быстрее привыкну, тем быстрее придет понимание всего остального.

– В команде нет представителей Балканского полуострова. В связи с этим адаптироваться будет сложней?

– Вы правы, в этом плане будет непросто. Поэтому планирую плотно заняться изучением русского. Очень хочу выучить ваш язык до лета, и, надеюсь, к этому времени моя адаптация в команде полностью завершится. (Павел ГУРЕВИЧ)