Кристиян Бистрович: "ЦСКА следил за мной с октября прошлого года"

Новичок ЦСКА Кристиян Бистрович в интервью "СЭ" рассказал о том, что за ним следили и другие клуб. При этом он отметил, что как только он получил от армейцев предложение, он сразу же согласился на переход.

– В своем теперь уже бывшем клубе "Славен Белупо" я прошел почти все стадии на детском и юношеском уровне, – рассказал Бистрович. – И только в этом году сумел попасть в основной состав. Вскоре такой большой клуб, как ЦСКА, обратил на меня внимание. Не скрою, что мне было очень приятно, хотя за мной наблюдали не только армейцы. Такое предложение может быть только раз в жизни, потому я долго не думал, и сразу ответил согласием на переход.

– Когда впервые ЦСКА вышел на вас?

– В начале октября. С этого времени красно-синие стали следить за мной. В один момент я получил травму и очень расстроился, что это может повлиять на мой переход. Но меня заверили, что повреждение не скажется. Я несколько недель усиленно тренировался по индивидуальному графику. К счастью, успел вовремя восстановиться и успешно прошел медосмотр. Сейчас чувствую себя отлично!

– Уже успели с кем-нибудь подружиться? Может, кто-нибудь из игроков взял над вами шефство?

– Да, таким игроком стал Миланов. Георгий, как и я, знает сербский язык, поэтому мы сразу стали общаться. Он мне помогает, подсказывает.

– Вы провели несколько тренировок с ЦСКА. Сильно отличается темп от занятий в "Славене"?

– Здесь все намного быстрее. Знаете, как будто на несколько уровней выше.

– Новые партнеры намного сильней, чем в Хорватии?

– Конечно! Почти все звезды. (Павел ГУРЕВИЧ)