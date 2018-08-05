Кристиян Бистрович: "ЦСКА шокировал быстрый гол "Ростова"

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович после поражения от "Ростова" (0:1) во 2-м туре чемпионата России отметил, что команде ещё предстоит сыграться.

- Мы строим новую команду. Нам нужно налаживать взаимодействие, стараться понимать друг друга лучше, - сказал Бистрович. - Нужно много тренироваться - тогда все будет хорошо.

- Стало неожиданностью то, что "Ростов" начал агрессивно?

- Мы ожидали этого. Также ждали, что они будут плотно обороняться. Они забили быстрый гол, который шокировал нас. Это была главная проблема.

- Что скажете о дебюте Абеля Эрнандеса?

- Он не тренировался один месяц, ему нужно приспособиться к нашему игровому ритму, втянуться. А так, он - классный игрок. Он будет отличной частью команды. (Андрей МИХАЙЛОВ)