Кристиян Бистрович: "ЦСКА надеется увезти три очка из Казани"

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович заявил, что армейцы намерены победить "Рубин" в матче 5-го тура РПЛ, который состоится сегодня в Казани.
- Мы полностью проанализировали игру "Рубина". Мы хорошо подготовились и знаем, как действует соперник. Будет непростой матч, но мы надеемся увезти домой три очка, - цитирует Бистровича официальный Твиттер ЦСКА.
Matchday! Сегодня играем в Казани!– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 25 августа 2018 г.
⚽️ #РубинЦСКА
🏆 #РПЛ
🕘 16:30 мск
🏟 Казань Арена
📺 Матч Премьер pic.twitter.com/VXBlwHT45c
ЦСКА занимает 7-е место после 4-х туров РПЛ, имея в активе 5 очков.