10:39 | Футбол — РПЛ

Кристиян Бистрович: "ЦСКА надеется увезти три очка из Казани"


Полузащитник ЦСКА  Кристиян Бистрович заявил, что армейцы намерены победить "Рубин" в матче 5-го тура РПЛ, который состоится сегодня в Казани. 

- Мы полностью проанализировали игру "Рубина". Мы хорошо подготовились и знаем, как действует соперник. Будет непростой матч, но мы надеемся увезти домой три очка, - цитирует Бистровича официальный Твиттер ЦСКА.

ЦСКА занимает 7-е место после 4-х туров РПЛ, имея в активе 5 очков.

Рубин - ЦСКА

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