18:57 | Футбол — РПЛ

Кристиян Бистрович: "ЦСКА будет умирать на поле в матче с "Реалом"

Обсудить
0

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович после матча 17-го тура РПЛ с "Енисеем" посетовал на слабую реализацию моментов. Кроме того, он поделился ожиданиями от встречи 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Реалом".

– В первой половине встречи с "Енисеем" у нас было много моментов. Мы могли повести в счете 3:0 или 4:0 и после этого играть более спокойно, – цитирует Бистровича официальный сайт ЦСКА. - Но не забили эти голы, что и привело к такой ситуации во втором тайме.

Недооценили соперника? Нет, я так не думаю. Недооценки не было. Мы знали, что "Енисей" может быть опасен, если мы дадим ему играть. Но, повторюсь, нам нужно было забивать ещё и заканчивать этот матч раньше.

Что касается предстоящего матча с "Реалом", то мы приложим все силы, чтобы победить. Нам нечего терять, поэтому настрой – завершить год на хорошей ноте. Мы будем умирать на поле!

Дополнительная информация

https://www.pfc-cska.com/

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 17-й тур. Заключительный тур перед зимней паузой
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 6-й тур. "Реал" - ЦСКА, "Шальке" - "Локо" и другие матчи
Материалы других СМИ
Загрузка...