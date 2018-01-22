Кристиян Бистрович: "Больше всех общаюсь с Милановым, он говорит на сербском"

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович отметил, что товарищеский матч против "Волеренги" (0:0) получился жестким и сложным. Он также добавил, что больше всего в команде подружился с хавбеком Георгием Милановым.

Напомним, эта встреча стала для 19-летнего хорвата дебютной в составе армейцев. Он заключил контракт с командой до 2022 года.

– Это был мой дебют. Игралось тяжело, соперник проводил много контратак, – приводит официальный сайт ЦСКА слова Бистровича. – Матч получился жестким, сложным. Нелегко было выдержать, но мы пока только в самом начале подготовительного периода. В дальнейшем будем набирать форму, и будет проще.



– Каково было персонально для вас тренерское задание?

– Моей задачей было организовывать наши атаки, исполнять функции плеймейкера, связывать оборону с атакой. Чтобы избежать длинных передач, старался придерживать мяч, разыгрывать в центре поля.



– Всем интересно, насколько хорошо вы освоились в команде. Может, уже с кем-то подружились?

– Я потихоньку адаптируюсь. Ребята меня очень хорошо приняли. Подружился с Георгием Милановым, он говорит на сербском, поэтому с ним общаемся больше всех. С другими игроками сложнее, не все говорят по-английски. Но я активно занялся изучением русского языка. Надеюсь, скоро уже его освою и буду общаться со всеми.