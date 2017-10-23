Кристиан Рамирес: "У "Краснодара" нет преимущества над "Локомотивом"

Защитник "Краснодара" Кристиан Рамирес в перерыве матча 14-го тура чемпионата России против "Локомотива" отметил, что единственная атака соперников привела к пропущенному голу. Эквадорец подчеркнул, что краснодарцы должны продолжать играть так же, как и в конце первого тайма.

– Думаю, мы играем хорошо, но единственная качественная атака соперника, к сожалению, привела к голу, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Рамирес. – Нужно продолжать в том же духе. Да, "Локомотив" хорошо обороняется, но если мы продолжим играть так же, то все получится.

Не думаю, что у нас есть преимущество из-за участия "Локомотива" в Лиге Европы. Сегодня им помогают родные стены, да и в целом у команд одинаковые шансы на успех. Когда мы играли в Лиге Европы – это помогало нам сохранять ритм, так что сегодня у "Краснодара" нет преимущества.

Трансляция матча "Локомотив" – "Краснодар"