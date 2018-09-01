Кристиан Рамирес: "Локомотив" - прямой соперник "Краснодара". Рад, что мы победили"

Защитник "Краснодара" Кристиан Рамирес после победы над "Локомотивом" (2:1) заявил, что победу могла одержать любая из команд, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.

- Матч был равным, любая из команд могла победить, - отметил Рамирес. - Мы знаем, что "Локомотив" - наш прямой соперник, и мы рады, что удалось заработать 3 очка дома.

- Насколько трудно было отыграться после пенальти?

- Конечно, когда проигрываешь, нужно искать баланс в игре. Нашей команде это удалось. Сравняли счет, а потом еще забили. Почему не удалось забить первыми? Действительно, у нас было больше владение мячом, мы имели 2-3 100-процентных момента, но не реализовали их. Это футбол.

- Пауза, наверно, не пойдет на пользу "Краснодару"?

- У нас есть новая система, к которой мы уже адаптировались и используем в игре. В эту паузу много игроков отправятся выступать за свои сборные, и нам заново придется адаптироваться к нашей системе.

- Тяжело было играть против бывшего игрока "Краснодара" Федора Смолова?

- Конкретно против него - я не могу сказать. Тяжело было играть 11 на 11.