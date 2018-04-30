Кристиан Рамирес: "Краснодар" попадет в призы, если будет позитивный результат"

Защитник "Краснодара" Кристиан Рамирес после победы над "Локомотивом" (2:0) в матче 28 тура осторожно относится к шансам его команды попасть в призовую тройку, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. За два тура до конца сезона кубанцы идут на пятом месте, отставая от третьего на 2 очка.
- Мы знали, что это будет очень тяжелый матч, всю неделю к нему готовились, работали, и результат налицо, - подчеркнул Рамирес.
- За счет чего удалось победить?
- Я думаю, мы сейчас играем больше, как команда. Я думаю, это нам помогло. Понятно, что очень легко играть против одного или двух футболистов, которые неплохо играют в команде соперника, но когда команда едина, против нее очень сложно сражаться.
- Чувствовали, что играете против без пяти минут чемпиона?
- Да, это ощущалось, но у нас тоже неплохая команда. Мы были на уровне вместе с соперником.
- "Краснодар" приблизился к первой тройке. Насколько у команды велики шансы попасть в призы?
- У нас еще два матча впереди, рано об этом говорить. Если будет позитивный результат, то, думаю, возможно.
Captain
То есть если Вилков с Мешковым судить их будут?! Эка как сильно, они Шишкина обидели!) А я думал, для чего его у Локо купили...
22:45 30 апреля