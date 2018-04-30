Кристиан Рамирес: "Краснодар" попадет в призы, если будет позитивный результат"

Защитник "Краснодара" Кристиан Рамирес после победы над "Локомотивом" (2:0) в матче 28 тура осторожно относится к шансам его команды попасть в призовую тройку, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. За два тура до конца сезона кубанцы идут на пятом месте, отставая от третьего на 2 очка.

- Мы знали, что это будет очень тяжелый матч, всю неделю к нему готовились, работали, и результат налицо, - подчеркнул Рамирес.

- За счет чего удалось победить?

- Я думаю, мы сейчас играем больше, как команда. Я думаю, это нам помогло. Понятно, что очень легко играть против одного или двух футболистов, которые неплохо играют в команде соперника, но когда команда едина, против нее очень сложно сражаться.

- Чувствовали, что играете против без пяти минут чемпиона?

- Да, это ощущалось, но у нас тоже неплохая команда. Мы были на уровне вместе с соперником.

- "Краснодар" приблизился к первой тройке. Насколько у команды велики шансы попасть в призы?

- У нас еще два матча впереди, рано об этом говорить. Если будет позитивный результат, то, думаю, возможно.

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