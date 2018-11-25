17:53 | Футбол — РПЛ

Кристиан Рамирес дал первое интервью на русском языке

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Защитник "Краснодара"  Кристиан Рамирес в перерыве матча 15-го тура чемпионата России против "Арсенала" дал первое интервью на русском языке. Отметим, что эквадорец находится в России с января 2017 года. 

- Первый тайм очень-очень сильно, очень интенсив (произношение Рамиреса сохраненоПрим. "СЭ"), - отметил футболист в эфире телеканала "Матч Премьер". - Это, я думаю, очень важно. Перва тайм 1:0. Сейчас мы нужна аккуратна во второй тайм. Я думаю, мы будем играть очень похожа, как первый тайм.

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