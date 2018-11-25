Кристиан Рамирес дал первое интервью на русском языке

Защитник "Краснодара" Кристиан Рамирес в перерыве матча 15-го тура чемпионата России против "Арсенала" дал первое интервью на русском языке. Отметим, что эквадорец находится в России с января 2017 года.

- Первый тайм очень-очень сильно, очень интенсив (произношение Рамиреса сохранено - Прим. "СЭ"), - отметил футболист в эфире телеканала "Матч Премьер". - Это, я думаю, очень важно. Перва тайм 1:0. Сейчас мы нужна аккуратна во второй тайм. Я думаю, мы будем играть очень похожа, как первый тайм.