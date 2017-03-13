23:28 13 марта | ФУТБОЛ — РФПЛ

Кристиан Рамирес: "Чемпионат России вызывает у меня уважение"

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Защитник "Краснодара" Кристиан Рамирес после победы над "Локомотивом" (2:1) в матче 19-го тура чемпионата России отметил, что команда добилась важного результата. По его словам, осталось мало времени, чтобы подготовиться к ответной встрече 1/8 финала Лиги Европы против "Сельты".

– Матч с "Сельтой" будет сложным, у нас (осталось) не так много времени на восстановление, – цитирует "Р-Спорт" Рамиреса. – Нам нужно набрать максимальную форму, восстановиться на 100 процентов.

Я думаю, что это отличный опыт. Это отличный результат, важная для нас победа. Я очень доволен и очень рад выступать в России. В этой лиге высокая конкуренция, она вызывает у меня уважение. Я пока с ней не так хорошо знаком, но набираюсь опыта.

 

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170313/1117629205.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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vard432

Хотел сказать сочуствие

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