Кристиан Рамирес: "Чемпионат России вызывает у меня уважение"

Защитник "Краснодара" Кристиан Рамирес после победы над "Локомотивом" (2:1) в матче 19-го тура чемпионата России отметил, что команда добилась важного результата. По его словам, осталось мало времени, чтобы подготовиться к ответной встрече 1/8 финала Лиги Европы против "Сельты".

– Матч с "Сельтой" будет сложным, у нас (осталось) не так много времени на восстановление, – цитирует "Р-Спорт" Рамиреса. – Нам нужно набрать максимальную форму, восстановиться на 100 процентов.

Я думаю, что это отличный опыт. Это отличный результат, важная для нас победа. Я очень доволен и очень рад выступать в России. В этой лиге высокая конкуренция, она вызывает у меня уважение. Я пока с ней не так хорошо знаком, но набираюсь опыта.