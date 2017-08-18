Кристиан Павон: "Чуть не упал на пол, когда узнал о предложении "Зенита"

Нападающий "Бока Хуниорс" Кристиан Павон отметил, что его удивило предложение "Зенита" в размере 18 миллионов евро. Этим летом питерский клуб проявлял интерес к 21-летнему аргентинцу, но, как сообщил в середине июля "СЭ" агент игрока, сине-бело-голубые отказались от идеи подписания контракта с нападающим.
– Чуть не упал на пол, когда узнал о предложении "Зенита", – цитирует Павона tycsports.com. – Сумма была огромной. Однако я всегда сохранял спокойствие в "Боке". Конечно, меня порадовало такое предложение. Это лишь подтверждает, что я все делаю правильно. Мне нужно еще много работать над собой.
майор99
Brother Beyond-------------ты, похоже, не читаешь ничего из того, что ниже заголовка напечатано? Специально для тебя цитирую здесь " сине-бело-голубые отказались от идеи подписания контракта с нападающим."
01:10
Brother Beyond
Скупка населения Аргентины продолжается.
01:05