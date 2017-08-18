Кристиан Павон: "Чуть не упал на пол, когда узнал о предложении "Зенита"

Нападающий "Бока Хуниорс" Кристиан Павон отметил, что его удивило предложение "Зенита" в размере 18 миллионов евро. Этим летом питерский клуб проявлял интерес к 21-летнему аргентинцу, но, как сообщил в середине июля "СЭ" агент игрока, сине-бело-голубые отказались от идеи подписания контракта с нападающим.

– Чуть не упал на пол, когда узнал о предложении "Зенита", – цитирует Павона tycsports.com. – Сумма была огромной. Однако я всегда сохранял спокойствие в "Боке". Конечно, меня порадовало такое предложение. Это лишь подтверждает, что я все делаю правильно. Мне нужно еще много работать над собой.