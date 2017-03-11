19:13 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Кристиан Паскуато: "Уфа" не так много сделала для победы над "Крыльями"

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Нападающий "Крыльев Советов" Кристиан Паскуато после поражения в матче 19-го тура чемпионата России от "Уфы" (0:1) отметил, что у самарцев были шансы сравнять счет. Итальянец подчеркнул, что для него не имеет значения качество газона.

– У нас были шансы, чтобы сравнять счет, но не смогли этого сделать, – цитирует Rusfootball.info Паскуато. – После гола и мы добавили, и "Уфа" стала прижиматься к своим воротам. Они не так много сделали для того, чтобы выиграть. Кое-что хорошее мы сделали, но результат говорит, что сделанного недостаточно. Говорить о газоне нет смысла. Для меня нет разницы на каком поле играть, естественном или искусственном.

Дополнительная информация

https://www.rusfootball.info/rss/1146399039-kristian-paskuato-ufa-sdelala-ne-tak-mnogo-chtoby-vyigrat.html

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