Кристиан Паскуато: "Уфа" не так много сделала для победы над "Крыльями"

Нападающий "Крыльев Советов" Кристиан Паскуато после поражения в матче 19-го тура чемпионата России от "Уфы" (0:1) отметил, что у самарцев были шансы сравнять счет. Итальянец подчеркнул, что для него не имеет значения качество газона.



– У нас были шансы, чтобы сравнять счет, но не смогли этого сделать, – цитирует Rusfootball.info Паскуато. – После гола и мы добавили, и "Уфа" стала прижиматься к своим воротам. Они не так много сделали для того, чтобы выиграть. Кое-что хорошее мы сделали, но результат говорит, что сделанного недостаточно. Говорить о газоне нет смысла. Для меня нет разницы на каком поле играть, естественном или искусственном.