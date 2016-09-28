Кристиан Паскуато: "Не считаю переход в "Крылья Советов" ошибкой"

Нападающий "Крыльев Советов" Кристиан Паскуато, права на которого принадлежат "Ювентусу", заявил, что не сожалеет о переезде в Россию, сообщает ITA Sport Press. 27-летний футболист отметил сложность российской премьер-лиги.

– Как проходит ваша адаптация к российскому футболу?

– Здесь достаточно сильный чемпионат. Первые 2-3 дня мне было тяжело, проходила адаптация к совершенно новому миру. Я приехал в Самару один, никого не знал из команды. Понятно, что местный футбол отличается от итальянского. Чемпионат Италии остается одним из лучших в Европе. В России же очень сложный чемпионат, основанный на физической силе футболистов.

– Имеются ли проблемы в общении?

– Я изучаю русский язык. Когда приехал в Самару я и на английском разговаривать не мог. Сейчас, спустя почти два месяца, я понимаю самые основные футбольные фразы. Русский язык очень сложный, но основные вещи я понимаю.

– В чемпионате России все больше итальянцев: Боккетти, Кришито, Каррера, Паскуато...

– Назову решение переехать в Россию храбрым, поскольку немногие на моем месте поступили бы так же. В первую очередь я рассматриваю "Крылья Советов" как возможный трамплин. В Италии у меня не было вариантов продолжения карьеры, поэтому я с большим энтузиазмом ухватился за возможность переехать в Россию. Хотя возвращение в "Ювентус" по-прежнему остается мечтой.

– Тем не менее "Крылья Советов" находятся на последнем месте...

– Понимаю, что, взглянув на турнирную таблицу, люди придут к выводу, что я совершил ошибку. Тем не менее я так не считаю и верю в своих товарищей по команде, благодаря которым "Крылья" могут подняться выше. Очевидно, что мы можем исправить ситуацию, ведь сезон стартовал лишь недавно. Кроме того, в этом вопросе нам поможет тот факт, что в чемпионате большое количество клубов находятся приблизительно на одном уровне.