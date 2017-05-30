Кристиан Паскуато: "Крылья Советов" вылетели из премьер-лиги незаслуженно"

Полузащитник "Крыльев Советов" Кристиан Паскуато считает, что его команда несправедливо вылетела в ФНЛ по итогам сезона. Сам итальянец подчеркнул, что хочет остаться в России.

– Начиналось все непросто для меня, – цитирует Itasportpress Паскуато. – Я поехал в Самару без семьи. Но после нескольких месяцев адаптации в чужой стране все наладилось. Россия сильно отличается от Италии. Здесь суровый климат, порой приходилось играть на обледенелых заснеженных полях. Но я сумел приспособиться. Мне удалось с конца осени делать более весомый вклад в игру команды. Вылет из премьер-лиги стал страшным ударом. Я лично считаю, что это несправедливо, потому что мы очень хорошо играли в сложных матчах. Возможно, слишком сильно поплатились за какие-то ошибки. Но вылета не заслуживали точно. Я хотел бы продолжать играть в России. С точки зрения языка было непросто приспособиться. Но несколько слов мне удалось выучить. Я знаю слова "доброе утро" и "хорошо", например. В команде чувствовал себя комфортно. Жанни Брюно и тренер Гаэтано Петрелли говорят по-итальянски. Словом, фантастический опыт закончился плохо со спортивной точки зрения. Очень жаль. Надеюсь остаться в России. Если буду играть в клубе рядом со столицей, то смогу привезти свою семью. Без нее довольно тяжело.

Что касается моего прошлого, то я прошел хорошую школу. У меня был шанс расти в "Ювентусе" под крылом Дель Пьеро и Пирло, но закрепиться в Турине мне не удалось. Пожалуй, покинул "Ювентус" слишком рано. Это была серьезная ошибка, которая сказалась на всей карьере. Такие шансы даются раз в жизни.