Кристиан Паскуато: "Играть у Карреры в "Спартаке"? Будущее предсказать невозможно"

Нападающий "Крыльев Советов" Кристиан Паскуато после поражения от ЦСКА (1:2) в матче 21-го тура чемпионата России заявил, что самарский клуб мог набрать одно очко в игре с армейцами. ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице премьер-лиги, "Крылья" идут на предпоследней, 15-й строчке.

– Насколько тяжело было входить в такую игру?

– Не особо, – сказал Паскуато. – Я считаю, что лично у меня неплохо сегодня получилось, но мы не увезли домой ни одного очка.

– Насколько тяжело было перестаиваться тактически: вы начинали матч с пятью защитниками, а заканчивали с тремя нападающими.

– Во втором тайме мы вернулись к той системе игры, которая нам давала больше очков. Думаю, было видно, что мы играли лучше, чем в первом тайме. Наверное, это построение игры больше подходит для наших футболистов, однако такие решения принимает главный тренер и то, что он с нас требует, мы делаем.

– Было реально набрать хотя бы очко?

– С моей точки зрения, да. В конце матча мы могли вырвать ничью.

– Во всех интервью вы говорите, что хотел бы играть у Массимо Карреры в "Спартаке". Этот гол добавляет вам вистов в вашем желании, как думаете?

– Я работаю каждый день, чтобы выдать все, что возможно. А будущее предсказать нельзя. Поэтому пока мы занимаемся тем, что стараемся спасти "Крылья Советов", а потом будет время подумать о будущем. (Елена ГРИГОРЕВСКАЯ)