Кристиан Паскуато хочет играть за "Спартак"

Нападающий "Легии" Кристиан Паскуато хочет перейти в "Спартак", информирует Itasportpress.it.

По данным издания, 29-летним игроком интересуются сразу две российских команды: "Енисей" и "Урал". Но сам футболист выразил желание поиграть именно за "Спартак".

Трансферная стоимость итальяннца по данным transfermarkt составляет 750 тысяч евро.

Напомним, что Паскуато уже играл в России - форвард выступал за "Крылья Советов" с 2016 по 2017 год.

Минувший сезон футболист провел в составе "Легии", за которую сыграл 29 матчей, забил 5 голов и отдал 6 передач.