Кристиан Нобоа: "Зенит" ждал от Ростова такой игры"

Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа в перерыве матча 8-го тура чемпионата России с "Ростовом" не сомневается в том, что сине-бело-голубые одержат победу над соперником. По словам хавбека, ростовчане не удивили петербуржцев своей игрой.

– "Зенит" ждал от Ростова такой игры. Они правильно обороняются, но впереди еще 45 минут времени, – сказал Нобоа в эфире телеканала "Наш футбол". – Не нужно торопиться. Знаем, что ростовчане продолжат защищаться.

Трансляция матча "Зенит" – "Ростов"