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21:00 | Футбол — РФПЛ

Кристиан Нобоа: "Зенит" ждал от Ростова такой игры"

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Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа в перерыве матча 8-го тура чемпионата России с "Ростовом" не сомневается в том, что сине-бело-голубые одержат победу над соперником. По словам хавбека, ростовчане не удивили петербуржцев своей игрой.

– "Зенит" ждал от Ростова такой игры. Они правильно обороняются, но впереди еще 45 минут времени, – сказал Нобоа в эфире телеканала "Наш футбол". – Не нужно торопиться. Знаем, что ростовчане продолжат защищаться.

Трансляция матча "Зенит" – "Ростов"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 8-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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РСМ-1970

Скоро в комментаторы перейдет. Жаль, а раньше в футбол играл(

22:00