Кристиан Нобоа: "Зенит" хотел приобрести меня взамен Витселю"

Полузащитник "Ростова" Кристиан Нобоа заявил, что этим летом его пытался приобрести "Зенит". По словам хавбека сборной Эквадора, питерцы рассматривали его в качестве замены Акселю Витселю. Последний едва не перешел в "Ювентус" в последний день трансферного окна, однако сделка не состоялась. По словам Нобоа, причиной срыва сделки стало то, что питерцы не договорились с "Ростовом".

- Теперь я могу сказать: это правда, - цитирует La Gazzetta dello Sport Нобоа. - "Зенит" хотел приобрести меня взамен уходящему в "Ювентус" Витселю, но не договорился с "Ростовом" по деньгам и отказался от трансфера.