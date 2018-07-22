18:55 | Футбол — РФПЛ

Кристиан Нобоа: "Я сказал, что хочу остаться в "Зените". Семак ответил, что даст мне шанс"


Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа с оптимизмом смотрит в свое будущее в составе клуба. По словам игрока, на него рассчитывает новый главный тренер команды Сергей Семак

- Что в прошлом году, что этим летом я чувствую себя одинаково, - начал Нобоа. Цели не изменились – я хочу играть за "Зенит". Я рад, что команду возглавил Семак. Мы много разговаривали, надеюсь, мне будут доверять. 

- Ваш контракт с петербургской командой действует еще два года, но, памятуя о зимних событиях, вы возьметесь утверждать, что останетесь в "Зените"? 

- Все возможно. До 1 сентября много времени, многое может поменяться. Но пока я здесь и у меня все хорошо. Я думаю, что остаюсь. 

- О чем шла речь в первой беседе?

- Я сказал, что хочу остаться в "Зените", Семак ответил, что даст мне шанс. Он подчеркнул, что не может гарантировать мне место в составе. "Я не могу сказать, что ты будешь играть всегда" - его фраза звучала приблизительно так, - но старайся, доказывай на тренировках. Тогда будет видно". 

 

Дополнительная информация

https://bobsoccer.ru/endru/blog/?item=457103

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