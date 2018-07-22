Кристиан Нобоа: "Я сказал, что хочу остаться в "Зените". Семак ответил, что даст мне шанс"

Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа с оптимизмом смотрит в свое будущее в составе клуба. По словам игрока, на него рассчитывает новый главный тренер команды Сергей Семак.

- Что в прошлом году, что этим летом я чувствую себя одинаково, - начал Нобоа. Цели не изменились – я хочу играть за "Зенит". Я рад, что команду возглавил Семак. Мы много разговаривали, надеюсь, мне будут доверять.

- Ваш контракт с петербургской командой действует еще два года, но, памятуя о зимних событиях, вы возьметесь утверждать, что останетесь в "Зените"?



- Все возможно. До 1 сентября много времени, многое может поменяться. Но пока я здесь и у меня все хорошо. Я думаю, что остаюсь.

- О чем шла речь в первой беседе?

- Я сказал, что хочу остаться в "Зените", Семак ответил, что даст мне шанс. Он подчеркнул, что не может гарантировать мне место в составе. "Я не могу сказать, что ты будешь играть всегда" - его фраза звучала приблизительно так, - но старайся, доказывай на тренировках. Тогда будет видно".