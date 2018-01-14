Кристиан Нобоа: "Встретил Новый год на пляже"

Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа подчеркнул, что ему не терпится продолжить сезон. Хавбек отметил, что сине-бело-голубые нацелены вернуться на первое место в чемпионате России и хорошо выступить в Лиге Европы.

– Как ваше настроение?

– Замечательное! Когда возвращаешься домой, всегда чувствуешь себя хорошо. Не терпится продолжить сезон.

– Есть ли шанс отыграть отставание от "Локомотива"?

– Ради этого мы и будем работать на сборах – чтобы вернуться на первое место и хорошо выступить в Лиге Европы.

– Что знаете по сопернике "Зенита" по 1/16 финала Лиги Европы – "Селтике"?

– Конечно, мы знаем "Селтик". Они здорово атакуют и прессингуют, особенно когда играют дома. Много бегают. Будем готовиться к матчам и с ними и еще подробнее изучать соперника. У нас ведь тоже хорошая команда.

– Что такое Новый год по-эквадорски?

– Для меня – это самый лучший Новый год! Встречали его все семьей на пляже.

– Елка была?

– Все было!

– В чем должен прибавить "Зенит"? Над чем стоит работать на сборах в первую очередь?

– Не знаю, как проведет Манчини эти сборы. Думаю, будем много бегать, тяжело тренироваться, работать над тактикой. (Сергей ЯРЕМЕНКО)