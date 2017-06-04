Кристиан Нобоа: "Всегда буду помнить игры за "Ростов"!"

Полузащитник Кристиан Нобоа, который стал игроком "Зенита", подчеркнул, что провел отличное время в "Ростове".

– Желаю "Ростову" новых побед, а я всегда буду помнить наши замечательные игры в еврокубках и болельщиков, которые всегда поддерживали команду, – приводит официальный сайт ростовчан слова Нобоа. – Не жалею, что два года назад принял предложение "Ростова". Это было отличное время, надеюсь, что у клуба все будет хорошо!

"Ростов" поблагодарил Нобоа за великолепную игру, профессионализм и за важнейшие голы, которые он забивал в ворота соперников, и пожелал ему яркой игры в новом клубе.

32-летний эквадорец выступал за ростовскую команду с июля 2015 года, провел 64 матча во всех турнирах, забил 11 голов и стал серебряным призером чемпионата России.