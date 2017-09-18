Кристиан Нобоа: "Возвращение в Казань? Я так не думаю"

Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа после матча 10-го тура чемпионата России с "Уфой"​ (3:0) отметил, что не удивлен своим редким появлением на поле. По его словам, у тренера большой выбор игроков.

- У "Зенита" снова изменения в составе. Сложно было сыграться?

- Нет, никаких проблем с сыгранностью. У нас много хороших футболистов. Наша цель побеждать и показывать хороший футбол. В состав попасть непросто - нужно каждый день доказывать свое право попадать в основу на тренировках. Тренеры смотрят, кто лучше. Поэтому все стараются выкладываться.

- Вы почти два месяца не играли, а теперь провели два матча подряд. Вас это удивило?

- Нет. В "Зените" есть Паредес, Краневиттер, Кузяев. Много качественных игроков. У тренеров есть выбор. Сейчас он пал на меня. Посмотрим, что будет дальше.

- Сейчас еще и Капленко дебютировал.

- Да, молодой игрок. Он здорово показал себя на тренировках. Капленко попал в состав не просто так.

- Ваша жена говорила о возвращении в Казань...

- Я так не думаю. Если я нахожусь в "Зените", то головой я в Петербурге. Что будет дальше - посмотрим (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Трансляция матча "Зенит" – "Уфа"​