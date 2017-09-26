Кристиан Нобоа: "В "Зените" собраны очень сильные игроки, которые могут сразу давать результат"

Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа отметил, что не зацикливается на том, что мало времени проводит на поле в этом сезоне. Он также добавил, что не стал бы выделять одну команду как главного конкурента сине-бело-голубых в борьбе за чемпионство.

В нынешнем сезоне хавбек провел два матча в чемпионате России, отдав одну передачу, и одну встречу в Кубке страны. На его счету также две передачи в двух играх Лиги Европы.

– Насколько хорошо вы готовы на данный момент? То, что большинство матчей проводите в запасе, принимаете как данность, или это вас беспокоит?

– Для меня главное – выкладываться на тренировках, доказывать свое право на место в составе. Я не зацикливаюсь на том, что не так много играю, просто стараюсь показать свои лучшие качества, – приводит официальный сайт "Зенита" слова Нобоа. - Понятно, что никто не станет убирать игрока с поля просто так. Тот состав, который сейчас выходит на матчи, дает результат, так что ни один тренер не стал бы что-то менять. Надо ждать свой шанс и, когда появится возможность, использовать его.



– Как строятся отношения в зенитовском коллективе? Аргентинцы уже со всеми общаются или держатся в стороне?

– У нас отличная атмосфера. Не вижу ничего плохого в том, что к нам пришли аргентинские ребята. Это молодые игроки, некоторые из них впервые оказались за пределами родной страны. Сейчас им нужно немного времени, чтобы адаптироваться, привыкнуть к России, к культуре, к людям. Я смотрю на них и вспоминаю себя – ведь я точно так же в свое время оказался здесь. У меня тоже были проблемы с языком, но со временем я освоился.



– Вас не удивило, что практически новая команда столь мощно стартовала в чемпионате России?

– В "Зените" собраны очень сильные игроки, которые могут сразу давать результат. Да, состав обновился серьезно, но, если у тебя есть классные футболисты, способные решить тот или иной эпизод в свою пользу, ты можешь добиваться результата. Может быть, пока нам не хватает сыгранности. Бывают матчи, когда все 90 минут хороший футбол не получается, но в одном моменте игрок делает результат просто за счет своего высокого уровня. Со временем мы сыграемся и результаты станут еще лучше.



– Кто главный конкурент "Зенита" в борьбе за чемпионство? "Спартак" и ЦСКА забуксовали на старте.

– Чемпионат только начинается, впереди много игр. В прошлом году "Спартак" тоже не очень удачно начал, это ничего не значит. В футболе все возможно, я не выделяю какую-то одну команду как главного конкурента.



– Для болельщиков матчи на стадионе "Санкт-Петербург" – праздник. А для игроков?

– Для нас такая поддержка очень важна. Когда ты выходишь на поле, а на трибунах 50 тысяч человек, это непередаваемые эмоции! Как вы сказали, это праздник. Можем только поблагодарить всех, кто приходит нас поддержать! Мы чувствуем огромную ответственность перед своими трибунами, хотим выигрывать и радовать болельщиков.