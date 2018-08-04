Кристиан Нобоа: "В "Зените" сейчас хорошая атмосфера"

Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа признался, что в петербургской команде сейчас царит хорошая атмосфера. Он также заявил, что стадион "Санкт-Петербург" отлично поддерживал футболистов во время матча 2-го тура РПЛ против "Арсенала" (1:0).

- Сегодня была сильная поддержка, - сказал Нобоа в интервью клубной пресс-службе. - Почему забили только один гол? Тяжело играть против команд с насыщенной обороной. Почему хорошо играют те, кто был в аренде в прошлом сезоне? Надо спросить у Манчини (смеется). Все, кто выступали в других клубах, готовы, хотят играть и очень стараются. Атмосфера в "Зените" сейчас хорошая. Сергей Семак - отличный игрок, тренер и человек.